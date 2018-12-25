«Дьявол покупает души по цене конфет «Рошен»: россияне высмеяли «взятку» Порошенко для Варфоломея

Москва, 25 декабря. Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что взял своеобразную взятку у президента Украины Петра Порошенко за предоставление церкви автокефалии. Как оказалось, речь идет о конфетах. Россияне с сожалением отметили, что вера в современном мире дешево продается.

Дети пришли колядовать в резиденцию Варфоломея. На встрече с ними патриарх признался во взятке за предоставление украинской церкви автокефалии. Он уточнил, что Порошенко передал ему целые пакеты конфет и шоколада со своей фабрики. Россияне с сожалением отметили, что вера, как оказалось, дешевеет в цене, и «дьявол покупает души по цене конфет «Рошен».

«Дешево нынче вера продается — за конфетки», — констатировали в Сети.

«То, что он [Варфоломей] продажный, было понятно давно, — рассуждают в Интернете, — но то, что так задешево — это новость».

«Я дьявол. Куплю ваши души, по цене шоколада «Рошен», — шутят по-черному в Сети.

В соцсетях также отметили, что, если все обстояло так, как рассказал Варфоломей, то Порошенко успешно на нем нажился.

«Порошенко и тут схитрил! Денежки зажал, а просрочку всучил…» — усмехнулись россияне.

«Патриарх турецкий Варфоломей пошутил, что за предоставление автокефалии раскольникам, Порошенко заплатил ему конфетами фабрики «Рошен», — отмечают в Twitter. — Глупый старик! Ему и невдомек, насколько в Украине ненавидят продукцию этой «фабрики сладкой смерти».

Патриарх турецкий Варфоломей пошутил, что за предоставление автокефалии раскольникам, Порошенко заплатил ему конфетами фабрики Рошен. Глупый старик! Ему и невдомек, насколько в Украине ненавидят продукцию этой "фабрики сладкой смерти". — Добкин Михаил (@mdobkin) December 24, 2018

Некоторые даже отметили, что за новую партию конфет в Константинополь у Порошенко могут появиться неплохие перспективы.

«За конфетки сделают Порошенко святым в новой раскольнической церкви», — советуют пользователи.

На встрече с детьми Варфоломей добавил, что у него остались конфеты, и он будет их бросать в толпу. Константинопольский патриарх уточнил, что, кто сможет поймать сладость — герой. В Сети это заявление вызвало отдельную партию шуток.

«Дети, ловите конфеты в прыжке. А кто не скачет за конфетками — тот москаль!» — перефразируют они знаменитый украинский лозунг времен Майдана.

Как передает «ФедералПресс», на встрече с детьми Варфоломей сравнил президента Украины с лидером США, заявив, что они оба не только политики, но и предприниматели.