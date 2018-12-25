Сирия: более 850 беженцев вернулись домой из Ливана и Иордании

Дамаск, 25 декабря. Свыше 850 сирийских беженцев вернулись домой из других стран за прошедшие сутки. Об этом во вторник сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев.

По данным Центра, за минувшие сутки в САР с территорий других стран возвратились 854 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 347 человек, а также из Иордании через контрольно-пропускной пункт «Насиб» — 507 беженцев.

Кроме того, в места постоянного проживания внутри страны на протяжении дня возвратились 967 сирийских граждан.

Также сообщается, что саперы ВС Сирии за сутки разминировали 9,8 гектара территории — было найдено и ликвидировано 49 взрывоопасных предметов, в том числе одно самодельное взрывное устройство (СВУ).