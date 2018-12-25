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В Госдуме поддержали идею о бесплатном проезде на электричках детей до семи лет

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В Госдуме поддержали идею о бесплатном проезде на электричках детей до семи лет

Москва, 25 декабря. Депутат Госдумы Наталья Кувшинова прокомментировала инициативу о бесплатном проезде на пригородных поездах детей до семи лет. Об этом она рассказала в беседе с RT. Как уточнила политик, инициатива заслуживает внимания.

Кроме того, Кувшинова добавила, что данный подход синхронизирует российское законодательство, касающееся бесплатного проезда детям до семи лет в автобусах, в электрическом наземном транспорте — общественном транспорте, работающего в городах.

Депутат уточнила, что потребность и запрос на принятие данного закона есть. Она подчеркнула, что получала от граждан подобные обращения. Депутат выразила готовность помочь в доработке инициативы.

Ранее Общероссийское объединение пассажиров предложило сделать бесплатным проезд на российских электричках детям до семи лет.

В Госдуме поддержали идею о бесплатном проезде на электричках детей до семи лет

Автор: Алия Садыкова
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