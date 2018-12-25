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Росконтроль узнал, что продают в магазинах под видом семги

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Росконтроль узнал, что продают в магазинах под видом семги

Москва, 25 декабря. Специалисты Росконтроля осуществили проверку слабосоленой рыбы, которая продается на российских прилавках. Эксперты выявили многочисленные нарушения.

Росконтроль и профильный институт ФГБУ НЦБРП взяли на проверку продукцию шести торговых марок — «Русское море», «Морская планета», «Новый океан», «Фиширель», «Меридиан» и «Каждый день».

Рыбу проверили по 50 параметрам качества и безопасности. К сожалению, результат оказался неутешительный. 

Так, все образцы провалили тест ДНК. Как выяснилось, «Новый океан», «Меридиан» и «Фиширель» и вовсе продавали под видом семги форель, мясо которой дешевле.

Подмена рыбы не опасна, однако эксперты выявили реальные угрозы во взятых пробах. Назвать свой товар безопасным может только «Русское море». В других видах рыбы было выявлено повышенное содержание вредных микроорганизмов: у «Нового океана» и «Морской планеты» — в 30 раз больше нормы, у «Меридиана» — в 9,4 раза.

В «Морской планете» также были выявлены бактерии группы кишечной палочки, а в продукции «Меридиана», «Каждый день» и «Фиширель» опасные бактерии листерии, вызывающие листериоз.

Росконтроль узнал, что продают в магазинах под видом семги

Кроме того, не во всех товарах указанная пищевая ценность соответствовала действительности. В рыбе «Меридиана», «Морской планеты» и  «Фиширели» был выявлен недостаток белка и жиров.

Все товары, кроме «Русского моря», были занесены в черный список Росконтроля.

 

Автор: Катерина Иванова
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