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Сирия: в Пентагоне сообщили о встрече высокопоставленных военных США и Турции на этой неделе

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Сирия: в Пентагоне сообщили о встрече высокопоставленных военных США и Турции на этой неделе

Вашингтон, 25 декабря. Высокопоставленные военные представители Штатов и Турции проведут на текущей неделе встречу в Турции, где обсудят ситуацию на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Об этом заявила во вторник представитель военного ведомства США Хезер Бабб.

Представитель Пентагона подтвердила, что такая встреча действительно пройдет.

«Вашингтон и Анкара активно координируют все вопросы, касающиеся как турецкой безопасности, так и ситуации в северо-восточной Сирии», — сообщила она.

При этом Бабб не стала раскрывать детали обсуждений и предстоящей встречи, передает РИА Новости.

Напомним, ранее представитель администрации Белого дома Хоган Гидли сообщил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригласил американского президента Дональда Трампа посетить Турцию в следующем году.

Как сообщала «Газета.Ru», Трамп и Эрдоган в середине декабря обсудили по телефону ситуацию в САР. Позднее хозяин Белого дома объявил, что принял решение о выводе сил США из Сирии. Ожидается, что процесс вывода займет порядка 90 дней.

Автор: Андрей Крылов
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