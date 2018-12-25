«Статистика врет»: Азаров рассказал, во сколько раз нужно увеличить прожиточный минимум в Украине

Москва, 25 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал на своей странице в социальной сети, во сколько раз нужно увеличить прожиточный минимум на Украине. В своем аккаунте в Facebook он привел мнение украинского экономиста Александра Новака.

По данным эксперта, статистика украинских ведомств об уровне жизни населения страны не соответствует действительности, он подчеркнул, что статистика врет. Новак уточнил, что прожиточный минимум, минимальная зарплата и потребительская корзина не пересматриваются на Украине годами. При этом рост цен на энергоресурсы провоцирует перманентную инфляцию. Аналитик рекомендовал обновить социальные стандарты и прожиточный минимум, исходя из реальных цен на товары и услуги. Он напомнил, что стоимость энергетических ресурсов на Украине за последние годы выросла в 4–7 раз. По его данным, это вызвало рост цен на все товары в стране, а гривна девальвировала в 3,5 раза.

Кроме того, Новак подчеркнул, что в 2019 году минимальную пенсию на Украине поднимут всего на восемь долларов (с 1372 гривен до 1596 гривен). Прожиточный минимум также должен увеличиться на восемь долларов, с 1708 гривен до 1932 гривен. Киев также намерен увеличить минимальную зарплату на 17 долларов (с 3723 гривен до 4173 гривен).

«В то же время зарплата депутатов Верховной рады со всеми надбавками на депутатские полномочия составляет порядка 60 тысяч гривен. Причем дополнительные средства на выполнение депутатских обязанностей, как правило, тратятся на личные нужды народных избранников», — написал Азаров.

Ранее Азаров перечислил «победы» независимой Украины. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призвал жителей страны сделать все, чтобы сегодня киевские власти отмечали День независимости в последний раз.

На своей странице в Facebook политик с возмущением рассказал, с какими результатами встречает Киев «День независимости» через четыре года после госпереворота, который, как подчеркивает он, лишил страну этой самой независимости.

«Впереди планеты всей по смертности, бедности и нищете среди пенсионеров», — констатирует политик.

Напомнил Азаров и о том, что многие украинцы не в состоянии платить непомерные деньги за услуги ЖКХ, при этом лишившись элементарных удобств, и вынуждены отказаться от газа и переходить на дрова. С сарказмом поинтересовался экс-премьер и о том, каким «военным победам» посвящен парад в Киеве.

«Котлы, позорное бегство, тысячи убитых, пропавших без вести», — перечислил он.

Результаты в сфере экономики, пишет Азаров, и вовсе ужасают. Чтобы не быть голословным, политик привел статистические данные, согласно которым производство цемента на Украине снизилось в 2,4 раза (против показателей 1991 года. — Прим. ФАН), производство удобрений упало в 2,8 раз, а стали — в 2,5 раза.

«Убийственные результаты. Миллионы людей уехали. И вот эти «победы» киевская власть собирается праздновать!» — поразился Азаров.

«Мы должны сделать все, чтобы этот праздник стал для них последним», — заключил он.

Мнение Азарова об «убийственных» результатах независимости Украины разделил ранее и киевский экономист Виктор Скаршевский. По его словам, 27 лет независимости превратили бывшую Украинскую ССР в колонию Запада с нищающим и разъезжающимся населением.