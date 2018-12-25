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НХЛ признала гол Овечкина лучшим в 2018 году

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НХЛ признала гол Овечкина лучшим в 2018 году

Вашингтон, 25 декабря. Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала шайбу российского форварда и капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» лучшей в текущем году. Об этом сообщает в своем Twitter-аккаунте пресс-служба НХЛ.

Данная шайба стала для 33-летнего россиянина 600-й в профессиональной карьере. В матче регулярного чемпионата НХЛ в марте текущего года столичный клуб одержал победу над «Виннипегом» со счетом 3:2 в овертайме (ОТ). Овечкин записал на своей счет две заброшенные шайбы, второй гол победил в рейтинге НХЛ.

На второй строчке рейтинга оказался канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. Тройку замкнул одноклубник Овечкина — датский форвард Ларс Эллер.

Автор: Андрей Крылов
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