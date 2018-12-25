Роскачество назвало лучшее российское шампанское
Москва, 25 декабря. Эксперты Роскачества провели дегустацию российских игристых вин. Об этом говорится на сайте ведомства. Отмечается, что для исследования было закуплено шампанское производства Крыма, Севастополя, Краснодарского края и Ростовской области.
Цена образцов – от 200 до одной тысячи рублей. Как уточнили специалисты, из 50 марок 37 получили высокие оценки. На первом месте оказалось выдержанное брют розовое «Премиум Розовое» Абрау-Дюрсо марки Victor Dravigny. Далее в рейтинге идут три игристых вина торговой марки «Шато Тамань»: это белый брют, полусухое белое «Мускатное», а также розовый брют «Селект Розе». На пятом месте — «Мускат Оттонель» производства «Фанагории».
Эксперты Роскачества уточнили, что игристые вина российского производства и достойного качества можно купить и в ценовом диапазоне до 500 рублей.