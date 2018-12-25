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Контр-адмирал ТОФ заявил, что корвет «Громкий» является совершенной боевой системой

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Контр-адмирал ТОФ заявил, что корвет «Громкий» является совершенной боевой системой

Владивосток, 25 декабря. Новейший корвет проекта 20380 «Громкий», вошедший в состав Тихоокеанского флота, представляет собой совершенную боевую систему с новыми возможностями. Об этом рассказал заместитель командующего ТОФ по вооружению контр-адмирал Игорь Королев.

Во вторник, 25 декабря, прошла церемония передачи в состав Тихоокеанского флота корвета проекта 20380 «Громкий». Корабль построен специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Он предназначен для действий в ближней морской зоне, боевых действий с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, а также артиллерийской поддержки морского десанта.

Как пишет РИА Новости, по словам Королева, судно представляет из себя «совершенную универсальную боевую систему». Он уточнил, что корвет способен бороться как с подводными лодками противника, так и надводными кораблями.

Контр-адмирал ТОФ заявил, что корвет «Громкий» является совершенной боевой системой

Автор: Алия Садыкова
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