Шнуров в маске свиньи спел про подготовку к Новому году

Москва, 25 декабря. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram шуточное предновогоднее видео. Музыкант с поросячьим пятаком на носу в ролике двигается около наряженной новогодней елки. Он поет о подготовке к Новому году, а также злоупотреблении спиртным.

Артист поет: «Это был бы я — не я, если б в эти даты не нажрался, как свинья, и не бродил поддатый». Позже музыкант рассказал зрителям о том, как после ночных посиделок ему привиделся «дед в костюме порося». Шнуров также отвечает на фразу «праздник к нам приходит». Он заявил, что «праздник никуда не уходил».

Ранее лидер группировки «Ленинград» научил музыканта Тиля Линдеманна русскому мату. Соответствующее видео появилось в Instagram Сергея Шнурова.

На кадрах фронтмен немецкого коллектива Rammstein поздравил всех подписчиков Шнурова с Новым годом, используя при этом нецензурную лексику. В начале видео лидер «Ленинграда» предупредил, что Тиль Линдеманн плохо говорит по-русски.