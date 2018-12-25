«Союзмультфильм» опубликовал новогоднюю серию «Простоквашино»

Москва, 25 декабря. Праздничную серию «Возвращения в Простоквашино» опубликовали во вторник на официальном YouTube-канале «Союзмультфильма», актеры озвучки Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин и Юлия Меньшова для эпизода исполнили песню «Кабы не было зимы».

По данным пресс-службы студии, в 10-м выпуске главные герои готовятся к празднику и сталкиваются с отсутствием снега в преддверии Нового года. Маленькая сестра Дяди Федора Вера Павловна переживает по этому поводу, поэтому друзья решают исправить ситуацию.

В новых эпизодах мультипликационного фильма пса Шарика озвучивает рок-исполнитель Гарик Сукачев, почтальона Печкина — актер и режиссер Иван Охлобыстин, а актриса Юлия Меньшова — маму Дяди Федора.