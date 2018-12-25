В Бразилии разрешили отстреливать опасных преступников | 25 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Бразилии разрешили отстреливать вооруженных преступников
В Бразилии разрешили отстреливать вооруженных правонарушителей. Таким образом власти хотят решить проблему безудержного роста преступности. В трущобы Рио-де-Жанейро направят порядка 120 снайперов. Специалисты будут работать в парах: один стрелять, второй – снимать на видео процедуру обезвреживания преступника, чтобы доказать правомерность действий напарника. К слову, программа жесткого подавления уличной преступности проводится по инициативе вступающего в должность с января будущего года губернатора Рио-де-Жанейро Уилсона Витцеля. Дело в том, что в прошлом году в Бразилии было зарегистрировано почти 64 тысячи убийств. 5,5 тысяч случаев приходится на Рио-де-Жанейро.
Христиане, проживающие в Сирии, отметили католическое рождество
Христиане, проживающие в Сирии, отметили наступившее католическое Рождество. В Алеппо и Дамаске праздник впервые был отмечен в новом формате – карнавальным шествием. В одном из главных христианских храмов Алеппо — в Церкви Ильи Пророка – прошло богослужение. Отмечу, что по разным оценкам христианское население Сирийской Арабской Республики до начала войны составляло 10%, и было сосредоточено главным образом в этих двух городах.
Испытания ракеты-носителя «Союз-2.1в» закончатся в 2019 году
Испытания ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» завершатся менее чем через год. Об этом рассказали в Роскосмосе. Пятый и заключительный пуск корабля в рамках летных испытаний намечается на 2019-ый. А всего с 2013 года было выполнено четыре запуска «Союза-2.1в». Один из пусков завершился неудачно — спутник не отделился от разгонного блока и сошел с орбиты.
Всех россиян, прошедших диспансеризацию или профосмотр будут ставить на учет
Всех россиян, прошедших диспансеризацию или профосмотр будут ставить на учет, чтобы врачи могли вести наблюдение за ними. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, контролировать это нововведение будет Фонд обязательного медицинского страхования. Она подчеркнула, что в настоящий момент проект находится на стадии разработки. Голикова также пообещала, что с 2020 года в России будут предусмотрены дополнительные скрининги взрослого населения. Сейчас рассматриваются различные предложения по реализации этого вопроса.