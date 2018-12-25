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8:29 25 Декабря 2018

В Бразилии разрешили отстреливать опасных преступников | 25 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

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В Бразилии разрешили отстреливать вооруженных преступников

В Бразилии разрешили отстреливать опасных преступников | 25 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Бразилии разрешили отстреливать вооруженных правонарушителей. Таким образом власти хотят решить проблему безудержного роста преступности. В трущобы Рио-де-Жанейро направят порядка 120 снайперов. Специалисты будут работать в парах: один стрелять, второй – снимать на видео процедуру обезвреживания преступника, чтобы доказать правомерность действий напарника. К слову, программа жесткого подавления уличной преступности проводится по инициативе вступающего в должность с января будущего года губернатора Рио-де-Жанейро Уилсона Витцеля. Дело в том, что в прошлом году в Бразилии было зарегистрировано почти 64 тысячи убийств. 5,5 тысяч случаев приходится на Рио-де-Жанейро.

Христиане, проживающие в Сирии, отметили католическое рождество

В Бразилии разрешили отстреливать опасных преступников | 25 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Христиане, проживающие в Сирии, отметили наступившее католическое Рождество. В Алеппо и Дамаске праздник впервые был отмечен в новом формате – карнавальным шествием. В одном из главных христианских храмов Алеппо — в Церкви Ильи Пророка – прошло богослужение. Отмечу, что по разным оценкам христианское население Сирийской Арабской Республики до начала войны составляло 10%, и было сосредоточено главным образом в этих двух городах.

Испытания ракеты-носителя «Союз-2.1в» закончатся в 2019 году

В Бразилии разрешили отстреливать опасных преступников | 25 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Испытания ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» завершатся менее чем через год. Об этом рассказали в Роскосмосе. Пятый и заключительный пуск корабля в рамках летных испытаний намечается на 2019-ый. А всего с 2013 года было выполнено четыре запуска «Союза-2.1в». Один из пусков завершился неудачно — спутник не отделился от разгонного блока и сошел с орбиты.

Всех россиян, прошедших диспансеризацию или профосмотр будут ставить на учет

В Бразилии разрешили отстреливать опасных преступников | 25 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Всех россиян, прошедших диспансеризацию или профосмотр будут ставить на учет, чтобы врачи могли вести наблюдение за ними. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, контролировать это нововведение будет Фонд обязательного медицинского страхования. Она подчеркнула, что в настоящий момент проект находится на стадии разработки. Голикова также пообещала, что с 2020 года в России будут предусмотрены дополнительные скрининги взрослого населения. Сейчас рассматриваются различные предложения по реализации этого вопроса.