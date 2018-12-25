Ученые выяснили, из-за чего шумерская цивилизация погибла внезапно

Москва, 24 декабря. Аккадская империя, первое единое шумерское государство, внезапно распалась и прекратила свое существование 4,2 тысячи лет назад из-за мощнейшей засухи и пылевых бурь.

Как пишет журнал PNAS, природные катаклизмы лишили города запасов воды. Климатологи рассказали, что в это время произошла катастрофа, которая погубила не только шумеров, но и древнеиндийскую и египетскую цивилизации. Однако доказательств этому, кроме находок на берегу Красного моря и Оманского залива, не было.

Стэйси Кэролин из Оксфордского университета и ее коллеги объяснили: раскопки в соседней Сирии показывают, что примерно в 2200 году до нашей эры на Ближнем Востоке началась сильнейшая засуха. Доказательства этого были найдена в сталактитах в пещере Голь-и-Зард, расположенной неподалеку от города Демавенда на севере Ирана.