Ученые предложили новый способ лечения рака на поздних стадиях

Владивосток, 25 декабря. Ученые Дальневосточного федерального университета предложили новый способ терапии онкологических заболеваний — искусственно пробуждать раковые клетки и убивать их в момент активации. Об этом рассказали в пресс-службе высшего учебного заведения.

Как уточнили специалисты, ученых заинтересовал переход стволовых раковых клеток от состояния сна к состоянию бодрствования и активного деления. Как объяснили эксперты, такие клетки отвечают не только за рост и развитие опухоли, но и за рецидивы. По их словам, сложность терапии заключается в том, что эффективно воздействовать на стволовые клетки рака можно только в их активной фазе, уловить которую трудно.

Ученые считает, что метод «перезагрузки» сегодня является наиболее эффективным в лечении заболевания. Смысл дифференцированной терапии, которую предлагают ученые, в том, чтобы заставить стволовые клетки глиомы перезапустить клеточный цикл.