Сирия: Россия считает ввод турецких войск против курдов на севере САР временной мерой

Москва, 25 декабря. Ввод турецких войск против курдских подразделений на севере Сирийской Арабской Республики (САР) связан с террористической угрозой, Москва считает его временной мерой. Об этом заявил постоянный представитель при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

«Исходим из того, что курдский вопрос - очень чувствительная тема во всей политической мозаике Сирии​​​. Деятельность Турции на севере страны — временное явление, которое связано с обеспокоенностью вопросами нацбезопасности и в первую очередь с террористической угрозой», — сообщил дипломат газете «Известия».

Гатилов напомнил, что Турция заявляет о полной поддержке территориального суверенитета Сирии, и Москва не видит оснований не доверять позиции Анкары. Дипломат отметил, что у Турции и САР протяженная граница, поэтому она имеет основания реагировать на угрозы собственной безопасности.

Ранее Газета.ru со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу сообщила, что Турция отложила военную операцию в Сирии, чтобы избежать «дружественного огня» от покидающих страну войск США.