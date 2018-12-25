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Экс-хавбека «Спартака» Промеса поймали пьяным за рулем автомобиля

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Экс-хавбека «Спартака» Промеса поймали пьяным за рулем автомобиля

Севилья, 25 декабря. Экс-хавбек московского футбольного клуба «Спартак» Куинси Промес наказан судом Марбельи штрафом за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Об этом пишет спортивное издание Marca.

По данным ресурса, 26-летний полузащитник испанской «Севильи» пошел на сделку с правосудием и получил штраф, сумма которого не оглашается.

Отмечается, что голландский футболист был остановлен полицией и сдал тест на алкоголь, который дал положительный результат, 18 декабря примерно в 22.00 по местному времени. Норма была превышена более чем в двое.

В текущем сезоне Промес провел за «Севилью» 29 матчей в различных турнирах, в которых забил 3 гола.

Автор: Андрей Крылов
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