Телецентр «Останкино» требует у «Первого канала» 164 млн рублей

Москва, 25 декабря. Телевизионный технический центр «Останкино» подал два иска на общую сумму около 164 млн рублей к «Первому каналу», дела будет разбирать Арбитражный суд Москвы.

Телецентр подал 24 декабря иски на сумму 89,5 млн и 73,9 млн рублей, сообщает со ссылкой на источник «Коммерсант». Издание отмечает, что из-за боязни потерять крупного клиента партнеры «Первого канала» опасаются с ним судиться. Но в данном случае задолженность телеканала и его субподрядчиков достигла критического значения.

Общая сумма задолженности канала и его партнеров превышает миллиард рублей. Долги образовались за передачу сигнала, услуги телепроизводства, аренду помещений и оборудования.