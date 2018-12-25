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Новейший корвет «Громкий» передан в состав Тихоокеанского флота

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Новейший корвет «Громкий» передан в состав Тихоокеанского флота

Севастополь, 25 декабря. Новейший корвет «Громкий» вошел в состав Тихоокеанского флота (ТФО). Ранее представители Военно-морского флота РФ и Амурского предприятия, которое возвело корвет, подписали акт приема-передачи корабля.

Отметим, что «Громкий» стал вторым корветом проекта 20380, созданным по заказу для Тихоокеанского флота в рамках программы перевооружения. Первым был корвет «Совершенный», передает РИА Новости.

Корабли данного проекта предназначены для действий в ближней морской акватории, ведения военных действий с надводными кораблями и подводными лодками противника.

Минувшим летом «Громкий» прошел финальный этап государственных испытаний во Владивостоке.

В ближайшие годы российский флот должен получить четыре таких корабля.

Автор: Андрей Крылов
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