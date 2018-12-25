Москва, 25 декабря. Великобритания готовится к войне с РФ в арктическом регионе, который является стратегически важным для Москвы, при этом каких-либо прав на Арктику у Лондона нет. Об этом пишет военно-аналитическая газета Strategic Culture.

Западные СМИ предостерегли Россию о готовящейся войне с Британией.

Журналист рассказал, что британцы, фактически не имея никаких прав на Арктику, готовятся к войне с Россией в этом стратегически важном для нее регионе. Как уточнили специалисты, Арктика интересна нескольким странам: Швеции, Канаде, Дании, Финляндии, Норвегии, Исландии, России и США. В последнее время в список стран пытается активно «вписаться» Великобритания, на заявляет права на Арктику.

Ранее британский министр обороны Гэвин Уильямс заявил, что Россия должна покинуть Арктику, поскольку она якобы он «находится на заднем дворе Британии».

В июне 2018 года британская газета The Sun опубликовала статью под заголовком «Британия отправит истребители RAF Typhoon в Исландию, чтобы бороться с российской агрессией», и с тех пор Гэвин Уильямсон (министр, который сказал, что Россия должна «отойти и заткнуться») безустанно повторял, что «Кремль продолжает бросать Британии вызов в каждой области».

29 сентября СМИ сообщили, что Уильямсон был обеспокоен «растущей российской агрессией» и что правительство занималось составлением новой «стратегии обороны в Арктике», а также планировало развитие новой базы в Норвегии. В интервью Уильямсон рассказал о том, что Россия восстанавливает и модернизирует свои советские базы.

Уильямсон не пояснил, какие «интересы» может иметь Соединенное Королевство в Арктическом регионе, где у него нет территории.

«Слова Уильямса о «заднем дворе» Великобритании звучат смешно, учитывая, что самые северные земли страны находятся в 713 километров от Полярного круга», — пишет автор публикации.

Ранее в Минобороны Британии заявили, что следят за действиями России в Арктике.

Такое заявление сделал заместитель министерства обороны Соединенного Королевства Марк Ланкастер.

Он отметил, что Москва не нарушает нормы международного права в Арктике. Тем не менее, по словам Ланкастера, Лондон будет обеспокоен в случае препятствования своей навигации.

«Мы были бы обеспокоены, если бы в будущем Россия изменила бы подход и выбрала путь препятствования нашей навигации на Крайнем Севере», — сказал представитель британского военного ведомства.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин выразил убеждение, что Арктика должна оставаться зоной мира и сотрудничества. Он добавил, что не видит глобальной проблемы в разногласиях по некоторым частным вопросам правового режима этого района.

Арктическая восьмерка — это восемь стран с территориями к северу от Полярного круга. В их число входят Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и Соединенные Штаты. Эти страны имеют законные интересы в регионе, который в два раза больше, чем США и Канада. Но у Британии нет никаких прав на Арктику. Британские Шетландские острова — это ее самая северная земля, которая находится в 713 километрах к югу от Полярного круга.