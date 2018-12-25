Два автомобиля столкнулись в Краснодарском крае, есть жертвы

Краснодар, 25 декабря. В результате столкновения двух транспортных средств в Кавказском районе Краснодарского края погибли шесть человек. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным регионального МВД, на 115-м километре трассы Темрюк — Краснодар — Ставрополь 37-летний водитель ГАЗ-31105 допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Peugeot Boxer.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли оба водителя, трое пассажиров «Волги», а также несовершеннолетний пассажир Peugeot.

На месте аварии работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа выясняются все обстоятельства произошедшего.

Накануне смертельное ДТП произошло в Уссурийске.