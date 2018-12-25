Шведский режиссер поразилась преображению России после 1990-х годов

Москва, 25 декабря. Шведский режиссер Гунилла Брески в своей статье в газете NSD сравнила впечатления от посещения Архангельска в 1995 и 2018 годах, особо отметив при этом дружелюбие и гостеприимство россиян.

Она рассказала, что во время поездки в 1990-е годы проживала в грязном отеле, по улицам ездили «скрипучие» трамваи. В единственном городском универмаге она могла купить только «расписные куклы и деревянные ложки». При этом мобильных телефонов у россиян не было.

Он уточнила, что несмотря на разруху тех лет, встречала в России «совершенно фантастических людей».

Брески подчеркнула, что вновь посетила Россию в 2018 году. Современный Архангельск произвел на нее совсем противоположное впечатление. Она удивилась, что что город мог так измениться в положительную сторону за 23 года. По ее словам, «контраст слишком велик».