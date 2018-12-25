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Экономика

«Мир» в пилотном режиме запустил сервис по оценке благонадежности клиента

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«Мир» в пилотном режиме запустил сервис по оценке благонадежности клиента

Москва, 25 декабря. Оператор российской платежной системы «Мир» Национальная система платежных карт (НСПК) в пилотном режиме запустила сервис проверки кредитоспособности и благонадежности клиентов.

Принимать решение о выдаче займа по результатам анализа способности клиента платить за услуги ЖКХ или сотовую связь благодаря скоринговому сервису смогут 323 банка. В настоящее время сервис работает в пилотном режиме. Весной следующего года «Мир» примет решение о его полноценном запуске, сообщают «Известия».

Эксперты считают, что дополнительная информация облегчит гражданам без кредитной истории доступ к займам и позволит банкам более эффективно выдавать кредиты.

Автор: Виктор Мальцев
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