«Мир» в пилотном режиме запустил сервис по оценке благонадежности клиента

Москва, 25 декабря. Оператор российской платежной системы «Мир» Национальная система платежных карт (НСПК) в пилотном режиме запустила сервис проверки кредитоспособности и благонадежности клиентов.

Принимать решение о выдаче займа по результатам анализа способности клиента платить за услуги ЖКХ или сотовую связь благодаря скоринговому сервису смогут 323 банка. В настоящее время сервис работает в пилотном режиме. Весной следующего года «Мир» примет решение о его полноценном запуске, сообщают «Известия».

Эксперты считают, что дополнительная информация облегчит гражданам без кредитной истории доступ к займам и позволит банкам более эффективно выдавать кредиты.