В районе обрушившейся сопки в Хабаровском крае была термическая аномалия

Хабаровск, 25 декабря. Специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета» обработали материалы спутниковой съемки в районе разрушенной сопки в Хабаровском крае, где предположительно мог упасть метеорит. Как говорится в сообщении центра, была выявлена термическая аномалия.

Ранее часть сопки обрушилась и упала в реку Бурею в Хабаровском крае. Частично было перекрыто русло реки. Прибывшие на место 24 декабря специалисты предположили, что в это место мог упасть метеорит. Есть и другие вероятные причины, среди которых оползень.

Ученые уточнили, что анализ разновременных данных КА «Sentinel-2А» за 9 декабря и 12 декабря позволил выявить значительные ландшафтные изменения. Они произошли недалеко от русла реки Бурея. К примеру, на снимке, сделанном 12 декабря, отсутствует часть сопки (макушки). А на снимке за 9 декабря, сопка имеет другой контур.