Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

В районе обрушившейся сопки в Хабаровском крае была термическая аномалия

1 499
0 Оставить комментарий

В районе обрушившейся сопки в Хабаровском крае была термическая аномалия

Хабаровск, 25 декабря. Специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета» обработали материалы спутниковой съемки в районе разрушенной сопки в Хабаровском крае, где предположительно мог упасть метеорит. Как говорится в сообщении центра, была выявлена термическая аномалия.

Ранее часть сопки обрушилась и упала в реку Бурею в Хабаровском крае. Частично было перекрыто русло реки. Прибывшие на место 24 декабря специалисты предположили, что в это место мог упасть метеорит. Есть и другие вероятные причины, среди которых оползень.

Ученые уточнили, что анализ разновременных данных КА «Sentinel-2А» за 9 декабря и 12 декабря позволил выявить значительные ландшафтные изменения. Они произошли недалеко от русла реки Бурея. К примеру, на снимке, сделанном 12 декабря, отсутствует часть сопки (макушки). А на снимке за 9 декабря, сопка имеет другой контур.

В районе обрушившейся сопки в Хабаровском крае была термическая аномалия

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.