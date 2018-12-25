Наздратенко возглавил представительство администрации Приморья при правительстве РФ

Владивосток, 25 декабря. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назначил главой представительства краевой администрации при правительстве России Алексея Наздратенко. Об этом сообщает правительство Приморского края.

«Олег Кожемяко назначил на должность руководителя представительства администрации Приморского края при правительстве РФ Алексея Наздратенко», — сообщила региональная администрация.

Главой представительства стал сын руководившего Приморьем с 1993 по 2001 годы Евгения Наздратенко.

В администрации края также отметили, что Кожемяко предложил представителям инициативной группы детей-сирот Анжелике Медведевой и Людмиле Васильевой и участнику студотрядов Владу Высевко работу в региональном департамент образования. Общественному деятелю Александру Юртаеву и председателю регионального отделения «Матерей России» Татьяне Заболотной предложили стать советниками главы региона, инвалида по зрению 1 группы Инну Вербицкую пригласили в департамент труда и социального развития.

Ранее Газета.ru сообщала, что губернаторские выборы в Приморском крае в первом туре выиграл Олег Кожемяко. В должность губернатора он вступил 20 декабря.