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Азаров прокомментировал уход депутатов Рады на рождественские каникулы

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Азаров прокомментировал уход депутатов Рады на рождественские каникулы

Киев, 25 декабря. Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров прокомментировал уход депутатов Верховной рады на рождественские каникулы.

Размышлениями на тему экс-премьер поделился с читателями на своей странице в социальной сети Facebook, напомнив, что военное положение в некоторых областях страны действует до 26 декабря.

«В стране военное положение, а (депутаты. — Прим. ФАН) Рады отпустили себя на рождественские каникулы, забыв, что сами же ввели в десяти областях Украины специальный режим до 26 декабря», — акцентировал внимание Азаров.

Азаров прокомментировал уход депутатов Рады на рождественские каникулы

Далее бывший председатель украинского правительства напомнил народным избранникам регламент работы.

«До отмены режима военного положения называющие себя депутатами Верховной Рады должны были находиться по месту работы, а именно в сессионном зале. Так что вот такое на самом деле военное положение в Украине!» — резюмировал Николай Азаров.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМСУ незаконно вторглись в российские территориальные воды, спровоцировав ответные действия пограничных сил ФСБ РФ. 

Азаров прокомментировал уход депутатов Рады на рождественские каникулы

В Киеве объявили действия пограничников РФ «российской агрессией». В Москве неоднократно подчеркивали, что пограничная служба действовала в строгом соответствии с законодательством.

Позднее президент Украины Петр Порошенко ввел в ряде регионов страны военное положение и начал стягивать армейские подразделения к украинско-российской границе.

Азаров прокомментировал уход депутатов Рады на рождественские каникулы

Добавим, что ранее экс-премьер Украины Николай Азаров прокомментировал появление украинского президента Петра Порошенко в одном из самых элитных ресторанов Киева Catch Seafood Restaurant.

Автор: Константин Терехов
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