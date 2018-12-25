Азаров прокомментировал уход депутатов Рады на рождественские каникулы

Киев, 25 декабря. Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров прокомментировал уход депутатов Верховной рады на рождественские каникулы.

Размышлениями на тему экс-премьер поделился с читателями на своей странице в социальной сети Facebook, напомнив, что военное положение в некоторых областях страны действует до 26 декабря.

«В стране военное положение, а (депутаты. — Прим. ФАН) Рады отпустили себя на рождественские каникулы, забыв, что сами же ввели в десяти областях Украины специальный режим до 26 декабря», — акцентировал внимание Азаров.

Далее бывший председатель украинского правительства напомнил народным избранникам регламент работы.

«До отмены режима военного положения называющие себя депутатами Верховной Рады должны были находиться по месту работы, а именно в сессионном зале. Так что вот такое на самом деле военное положение в Украине!» — резюмировал Николай Азаров.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМСУ незаконно вторглись в российские территориальные воды, спровоцировав ответные действия пограничных сил ФСБ РФ.

В Киеве объявили действия пограничников РФ «российской агрессией». В Москве неоднократно подчеркивали, что пограничная служба действовала в строгом соответствии с законодательством.

Позднее президент Украины Петр Порошенко ввел в ряде регионов страны военное положение и начал стягивать армейские подразделения к украинско-российской границе.

Добавим, что ранее экс-премьер Украины Николай Азаров прокомментировал появление украинского президента Петра Порошенко в одном из самых элитных ресторанов Киева Catch Seafood Restaurant.