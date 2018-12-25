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Помощи омбудсмена в 2018 году просили 600 находящихся за границей россиян

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Помощи омбудсмена в 2018 году просили 600 находящихся за границей россиян

Москва, 25 декабря. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила за 2018 год почти 600 жалоб и просьб о помощи от граждан России, которые находятся за рубежом.

Подавляющее большинство жалоб от россиян поступило с Украины. В обращениях говорится о неподобающих условиях содержания в изоляторах и тюрьмах, проблемах в ходе предварительного следствия, а также пересмотрах сроков содержания под стражей и приговоров.

«Из общего числа 181 поступила с Украины, 66 — из Казахстана, 39 — из Республики Беларусь, 37 — из Азербайджана, 35 — из Узбекистана и 29 — из США», — цитирует пресс-службу омбудсмена газета «Известия».

Уголовно-процессуального законодательства касались 154 обращения, еще 146 — вопросов миграции, отметили в пресс-службе.

Ранее Газета.ru сообщала, что Татьяна Москалькова взяла на контроль дело украинской оппозиционной журналистки Елены Бойко, которой грозит выдворение на Украину.

Автор: Виктор Мальцев
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