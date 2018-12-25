Политолог назвал экс-главу Нацбанка Украины символом украинской олигархической власти

Киев, 25 декабря. Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко назвал бывшего руководителя Национального банка Украины Валерию Гонтареву символом украинской олигархической власти.

Размышлениями на тему близкий к штабу Юлии Тимошенко политолог поделился с журналистами в Киеве во время очередной пресс-конференции, заявив, что Гонтарева разрушила банковскую систему страны.

«В начале января, после полугода путешествий на Мальдивы, вернулась легендарная женщина, Гонтарева, которая развалила 120 украинских банков. Ее освободили от должности главы Нацбанка, и сейчас она блестяще устроилась в Лондоне», — вспомнил дела минувших дней политолог.

По словам Виктора Небоженко, пример Гонтаревой, при которой, как говорит эксперт, была разрушена банковская система страны, является примером эгоизма украинской олигархической власти.

«Это — доказательство того, что существующая власть использует любые реформы для конкретных групп. Пример Гонтеревой – это пример того, как кланово-олигархический капитализм использует бедную Украину, чтобы получить еще больше денег. Гонтарева – это символ», — резюмировал директор социологической службы «Украинский барометр».

Напомним, что ранее депутат Рады Игорь Мосийчук на записи ТВ-программы подрался с политологом Александром Семченко. Инцидент, который в итоге закончился легким рукоприкладством, начался после того, как парламентарий обвинил доктора политических наук в том, что тот якобы «работает» на Россию.