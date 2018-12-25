Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Эксперты при правительстве РФ оценили затраты на автономный рунет

48
0 Оставить комментарий

Эксперты при правительстве РФ оценили затраты на автономный рунет

Москва, 25 декабря. В экспертном совете при российском правительстве оценили затраты на создание в стране автономного рунета.

Как следует из отзыва рабочей группы «Связь и IT», фрагменты которого публикует «Ъ», по оценке экспертов, только единовременные затраты могут достичь 25 миллиардов рублей. 

Кроме прочего уже в процессе эксплуатации «суверенного рунета» потребуются компенсации операторам связи, которые следует предусмотреть в федеральном бюджете на уровне до 10% от объема рынка, то есть ориентировочно 134 миллиардов рублей в год.

Также эксперты отмечают, что законопроект содержит в себе технически невыполнимые требования: например документ  предлагает операторам связи передать в Роскомнадзор полную схему своей сети и маршрутизации трафика в ней, что технически невозможно.

Добавим, что проект об автономной работе рунета внес в Государственную думу 14 декабря руководитель комитета Совета Федерации по государственному строительству Андрей Клишас.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.