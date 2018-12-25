Эксперты при правительстве РФ оценили затраты на автономный рунет

Москва, 25 декабря. В экспертном совете при российском правительстве оценили затраты на создание в стране автономного рунета.

Как следует из отзыва рабочей группы «Связь и IT», фрагменты которого публикует «Ъ», по оценке экспертов, только единовременные затраты могут достичь 25 миллиардов рублей.

Кроме прочего уже в процессе эксплуатации «суверенного рунета» потребуются компенсации операторам связи, которые следует предусмотреть в федеральном бюджете на уровне до 10% от объема рынка, то есть ориентировочно 134 миллиардов рублей в год.

Также эксперты отмечают, что законопроект содержит в себе технически невыполнимые требования: например документ предлагает операторам связи передать в Роскомнадзор полную схему своей сети и маршрутизации трафика в ней, что технически невозможно.

Добавим, что проект об автономной работе рунета внес в Государственную думу 14 декабря руководитель комитета Совета Федерации по государственному строительству Андрей Клишас.