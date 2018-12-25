Сфотографировать место обрушения сопки в Хабаровском крае не удалось из-за мороза

Благовещенск, 25 декабря. Гидроэнергетики пока не смогли провести фотосъемку завала горными породами русла реки выше Бурейской гидроэлектростанции (ГЭС).

«Они вчера туда добрались, провести там хотя бы фотосъемку не получилось, слишком холодно было, не сработала аппаратура. Сегодня они тоже выдвинулись», — цитирует специалиста по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» — «Бурейская ГЭС» Ярослава Коршунова РИА Новости.

Он также отметил, что если группа сможет запустить квадрокоптер, фотосъемку проведут с воздуха. Коршунов подчеркнул, что в водохранилище Бурейской ГЭС есть вода, станция работает, изменение режима пока не предусмотрено.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Хабаровском крае в результате оползня полностью перекрыта питающая Бурейскую ГЭС река Бурея. Обрушилась часть сопки в 73 километрах от поселка Чекунда. Одной из возможных причин оползня называют падение метеорита.