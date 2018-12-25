Эксперты рассказали, почему не стоит пить шампанское с пеплом бумаги

Москва, 25 декабря. Медики рассказали, почему не стоит в Новогоднюю ночь пить шампанское с пеплом бумаги, на которой было написано желание.

По словам ведущего научного сотрудника отделения Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Сергея Морозова, подобная традиция может нанести вред здоровью и вызвать отравление.

«Бумага не предназначена для употребления в пищу. Мы не знаем, как это взаимодействует с алкоголем. Кроме того, мы не знаем, из чего состоят чернила, которыми пишут желание», — цитирует РИА Новости эксперта.

Кроме того, в цветной бумаге, на которой под бой курантов записываются желания, могут содержаться вредные примеси. И поэтому если все-таки хочется соблюсти традицию, то лучше всего для этой цели подойдет белый лист, и чем меньше – тем лучше.

Как напоминает «Газета.ru», в России традиция выпивать с шампанским пепел от бумаги, на котором было написано желание, пользуется популярностью у женщин в возрасте от 20 до 40 лет.