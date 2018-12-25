«Выглядят как папуасы»: Марков прокомментировал фотографию делегации Верховного суда Украины в Германии

Киев, 25 декабря. Генеральный директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков прокомментировал фотографию делегации Верховного суда Украины в Германии и критически отозвался о гардеробе украинских судей. Мнением политолог поделился в своем блоге.

Марков высмеял фотографию, которая была сделана во время визита в Германию делегации Верховного суда Украины. Украинские судьи на ней позируют в стилизованной национальной украинской рубахе, в то время как их немецкие коллеги одеты в современные костюмы.По мнению политолога, украинские делегаты «выглядят как папуасы».

Увлечение украинских властей национализмом порой приобретает комический характер, но имеет далеко идущие последствия. Ранее Газета.ru сообщала, что Верховная рада Украины одобрила проект празднования юбилеев и памятных дат в 2019 году. Согласно документу, день рождения одного из лидеров националистического движения Степана Бандеры признан официальным праздником. В начале декабря депутаты ВР от «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» также подготовили законопроект о возвращении лидеру националистов звания героя Украины.

Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания запрещенной в России «Украинской повстанческой армии». Героизация националиста вызывает критику со стороны ветеранов Великой Отечественной войны, общественных деятелей и оппозиционных политиков на Украине. Противники националистов напоминают об их зверствах в годы войны. В том числе массовые убийства поляков в 1943 году.