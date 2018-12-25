Киевский чиновник рассказал, что проекта стены на границе Украина и России никогда не было

Киев, 25 декабря. Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян рассказал, что проекта стены на границе Украины и России никогда не было.

С заявлением на тему высокопоставленный киевский чиновник выступил в эфире «Радіо НВ», уточнив, что под термином «Проект «Стена» на самом деле надо понимать нечто другое.

«Проекта «Стена» нет, по сути. Мы пытаемся отойти от этой терминологии, потому что мы мыслим образами и, соответственно, сразу, когда мы говорим «проект «Стена», – воображение рисует стену, а это, по сути, не соответствует действительности», — поставил все точки над «i» спикер госпогранслужбы Украины

Впрочем, по словам Слободяна, чтобы понять, что же таки пытались власти в Киеве сделать на границе после государственного переворота 2014 года, надо отключить воображение.

«Уместно будет говорить о системе интеллектуальной границы, когда технические возможности объединяются с людскими, и, таким образом, мы получаем возможность на 100% контролировать линию государственной границы», — слегка витиевато, что присуще киевским спикерам, объяснил Олег Слободян.

Как напоминает «Газета.ru», что проектом «Стена» тогдашний председатель украинского правительства Арсений Яценюк грозился России, и хвастался перед покровителями в Старом свете и за океаном.

К слову, в 2015 году на несуществующий проект было выделено 400 миллионов гривен, затем еще дополнительно 250 миллионов. На эти средства на украино-российской границе был установлен забор из сетки-рабицы длиной в 72 километра и вырыта канава.