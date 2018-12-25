Приплывшего на Чукотку американца доставили в Москву

Москва, 25 декабря. Гражданин США Джон Мартин, который на лодке приплыл на Чукотку в августе текущего года, доставлен в Москву в сопровождении судебных приставов.

«Анадырским городским судом было вынесено решение о помещении гражданина иностранного государства, нарушившего режим пребывания на территории России, в Центр временного содержания иностранных граждан», — цитирует пресс-службу управления ФССП по Чукотскому автономному округу «Интерфакс».

Американца доставили в Москву самолетом. Он пробудет в Центре временного содержания иностранных граждан, пока власти не подготовят документы для возвращения Мартина на родину.

Гражданин США Джон Мартин прибыл к берегам России на лодке и попросил политического убежища. Его задержали российские пограничники в селе Лаврентия на Чукотке. Мужчина заявил, что рыбачил и охотился на побережье Аляски, решил перебраться в Китай, но попал в Россию.