Сирия: христиане отметили Рождество в Алеппо и Дамаске

Дамаск, 25 декабря. Христиане, проживающие в Сирийской Арабской Республике, отметили наступившее католическое Рождество в Алеппо и Дамаске.

Как рассказал журналистам организатор торжества в сирийской столице Рейн Аль Мейла, христианский праздник в Дамаске впервые был отмечен в новом формате – карнавальным шествием.

«Это послание Старого Дамаска всему миру. Впервые мы устроили такой карнавал, к тому же это еще и первое послевоенное празднование Рождества вообще», — отметил Аль Мейла.

Отметили католическое Рождество и в крупнейшем городе Сирии – Алеппо, где в одном из главных христианских храмов мегаполиса — Церкви Ильи Пророка прошло богослужение.

Как сообщает «Газета.ru», по разным оценкам, христианское население Сирийской Арабской Республики до начала войны составляло 10%, и было сосредоточено главным образом в Алеппо и Дамаске.