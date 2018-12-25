В Киеве объяснили потерю поддержки Запада

Киев, 25 декабря. Украина потеряла поддержку Запада. Это связано с тем, что Киев создает для него проблемы. Об этом заявил экс-министр обороны Украины, генерал-армии Александр Кузьмук.

По его словам, западные страны показывают, что Киеву нужно самостоятельно решать свои проблемы.

«Мы становимся раздражителем для Европы и Америки. Мы создаем им трудности. И самое страшное в том, чтобы мы остались без политической поддержки», — заявил Кузьмук в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее политолог, член Экспертно-консультативного совета при главе Крыма Игорь Рябов в беседе с Федеральным агентством новостей высказал мнение, что Запад «бросил» президента Украины Петра Порошенко.

По его словам, США никак не поддерживают Киев после введения военного положения, кроме того президента Украины принуждают к проведению выборов в стране.

«Порошенко требует от США и НАТО более активного участия в его судьбе, но этого не будет», — заявил Рябов.

Ранее старший научный сотрудник Института демографии и социсследований НАН Украины Лидия Ткаченко высказала мнение, что западные страны изменили отношение к Украине. По ее мнению, страна сильно потеряла в мировом имидже. Ткаченко считает, что Украина стала категоричной и конфликтной страной, которая не умеет решать проблемы нормальным путем договоренностей. По ее мнению, у Запада нет иллюзий насчет Украины.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу России в районе Черного моря и были задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы. В Кремле назвали действия Киева провокацией. Власти Украины назвали действия России «агрессией». Петр Порошенко ввел в десяти областях Украины военное положение сроком на 30 дней. Кроме того, он запретил въезд на территорию страны гражданам России мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.