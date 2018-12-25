«Это пир во время чумы»: Азаров прокомментировал появление Порошенко в элитном ресторане

Киев, 25 декабря. Экс-премьер Украины Николай Азаров прокомментировал появление украинского президента Петра Порошенко в одном из самых элитных ресторанов Киева Catch Seafood Restaurant. Соответствующее сообщение политик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Азарова возмутило, что Петр Порошенко посещает дорогие заведения в то время, как в целом ряде регионов Украины введено военное положение.

«В то время, когда Порошенко и Ко объявили в Украине военное положение, самого так называемого президента заметили в одном из самых элитных киевских ресторанов «Catch Seafood Restaurant», — возмутился Азаров.

Политик отметил несоответствие роскошного образа жизни украинского президента бедственному материальному положению большинства украинцев. Кроме того, Азаров резко высказался в адрес генпрокурора Украины Юрия Луценко.

«Вот так, когда обычных украинцев заставляют экономить на еде, сдавать деньги на нужны ООС, сам Порошенко вместе со своим кумом и по совместительству Генеральным прокурором Украины Луценко празднует день рождения этого алкаша в дорогом заведении. Не кажется ли Вам, дорогие украинцы, что это пир во время чумы?» — задался вопросом Николай Азаров.

Ранее телеканал «360» сообщал, что украинская журналистка Ярослава Коба опубликовала фотографии и видео с участием президента на своей странице в Facebook. На записи видно, как Петр Порошенко в сопровождении супруги и охраны входит в ресторан, где отдельные блюда стоят до тысяч гривен.

Журналистка также обратила внимание на недопустимое поведение президента в условиях объявленного им же военного положения. Коба предположила, что отужинав в дорогом ресторане, Порошенко и Луценко направятся в демократичную столовую «Пузата хата» чтобы пообщаться с киевлянами напоказ.