Украинский генерал заявил, что британский корабль посетит порт Мариуполя

Москва, 25 декабря. Украинский генерал Петр Гаращук считает, что корабль королевского военно-морского флота Британии может посетить порт Мариуполя.

Своими мыслями на тему экс-представитель миссии Украины при Североатлантическом альянсе высказался во время программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», заявив, что у Британии есть на это право.

«Обстановка между нашими странами накалилась до предела. В эту войну, на мой личный взгляд, Третью мировую войну, вовлекается уже государство-член НАТО – Британия», — на полном серьезе сказал генерал-майор.

Впрочем, фантазия высокопоставленного украинского военного чина в этот вечер просто не знала границ. Просто по-другому следующие слова Гаращука охарактеризовать нельзя.

«Британский корабль по приглашению украинского руководства проходит через Керченский мост, и вдруг по нему наносится удар. Это будет война со страной НАТО. Что дальше будет?» — вопрошает Гаращук.

Впрочем, генерал-майору во время прямого эфира сделали замечание, что, если серьезно, то Киев таким образом подстрекает Британию к подобным действиям.

«Великобритания приглашена нашим руководством. Корабль Великобритании посетит порт Мариуполя. Я считаю, что по всем международным законам это будет абсолютно легитимно», — констатировал Петр Гаращук.

Как напоминает «Газета.ru», три украинских военных корабля 25 ноября вторглись в территориальные воды России в Черном море. Чтобы задержать суда, погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры.