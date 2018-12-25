Трамп получил от Эрдогана предложение посетить Турцию — СМИ

Вашингтон, 25 декабря. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента США Дональда Трампа посетить Турцию в 2019 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам представителя Белого дома Хогана Гидли, в настоящий момент ничего определенного не планируется.

«Президент открыт к возможной встрече в будущем», — заявил Гидли журналистам агентства Reuters.

Ранее, 23 декабря президенты США и Турции провели переговоры. Они обсуждали вывод войск США из Сирии. Дональд Трамп заявлял, что «долго и продуктивно» общался с Эрдоганом. Американский лидер подчеркнул, что кроме Сирии, стороны обсуждали торговлю между двумя странами, сообщали «Известия».