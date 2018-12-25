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В трущобах Бразилии разрешили отстреливать вооруженных преступников

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В трущобах Бразилии разрешили отстреливать вооруженных преступников

Бразилиа, 25 декабря. В трущобах второго по величине мегаполиса Бразилии - Рио-де-Жанейро разрешили отстреливать вооруженных преступников.

Такое жесткое решение было принято властями штата, чтобы справиться с проблемой безудержного роста преступности в беднейших и наиболее криминогенных кварталах города.

Предполагается, что в трущобы будут направлены порядка 120 снайперов, которые будут работать в парах: один будет стрелять, второй — снимать на видео процедуру обезвреживания, чтобы доказать правомерность действий напарника.

К слову, программа жесткого подавления уличной преступности проводится по инициативе вступающего в должность с января будущего года губернатора Рио-де-Жанейро Уилсона Витцеля.

Как напоминает «Газета.ru», в Бразилии в прошлом году было зарегистрировано почти 64 тысячи убийств. Число убийств в Рио-де-Жанейро в 2017 году достигло восьмилетнего максимума – около 5,5 тысяч случаев.

Автор: Константин Терехов
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