Бутину отказались выпускать из одиночной камеры

Вашингтон, 25 декабря. Марию Бутину отказались переводить на общий режим содержания. Об этом журналистам рассказал ее отец.

По словам Валерия Бутина, тюремная администрация не объяснила своих действий.

«Нам недавно удалось поговорить с Машей по телефону. До сих пор ее держат в изоляторе, хотя должны были перевести оттуда еще 19 декабря», — рассказал отец студентки журналистам «Известий».

Он подчеркнул, что россиянка будет оставаться в изоляторе до 26 декабря, однако неизвестно, переведут ли ее по окончании срока в общий режим.

По словам Валерия Бутина, его дочь может остаться в одиночной камере до 12 февраля. На эту дату назначено очередное судебное слушание по делу россиянки. Ее отец предположил, что таким образом власти США могут оказывать на нее давление.

Ранее стало известно, что у семьи Бутиной закончились деньги на адвокатов.