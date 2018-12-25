Вашингтон, 25 декабря. Эксперт The National Interest оценил модернизированный Ми-28НМ «Ночной охотник» и пришел к выводу, что он может стать основным российским ударным вертолетом на обозримую перспективу.

Аналитик издания подробно описал советский и российский ударный вертолет Ми-28 (по кодификации НАТО Havoc — «Опустошитель»). Боевая машина создана для поиска и уничтожения бронированной техники, в том числе танков, живой силы противника и малоскоростных воздушных целей в условиях активного огневого противодействия.

Автор материала сообщает, что военно-космические силы (ВКС) России активно применяли Ми-28 в ходе конфликта в Сирии. По мнению эксперта, эксплуатация в боевых условиях выявила многочисленные проблемы вертолета с характеристиками двигателя и бортовыми электронными системами. Но модернизированный Ми-28НМ претерпел всесторонние изменения.

На военной выставке «Армия-2018» был представлен последний опытный образец боевой машины. На него конструкторы установили мощную противотанковую ракетную систему «Хризантема-В». Прежний проблемный двигатель вертолета заменили на усовершенствованный мотор ВК-2500П с более продолжительным сроком эксплуатации.

В The National Interest отмечают, что более эффективный двигатель позволит России сэкономить немало средств в будущем. Особенно если ВК-2500П будут устанавливать на других военных вертолетах. Улучшенный двигатель также станет явным преимуществом для иностранных покупателей, если Ми-28НМ будет поставляться на экспорт, подчеркнул автор материала.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Минобороны планирует вооружить вертолеты Ми-28 «Ночной охотник» неуправляемыми тяжелыми фугасными бомбами (ФАБ). Для применения авиабомб боевые машины оснастят специальным балочным держателем.