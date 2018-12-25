Депутат Рады Мосийчук на записи ТВ-программы подрался с политологом Семченко

Киев, 25 декабря. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук на записи телевизионной программы подрался с политологом Александром Семченко.

Инцидент, который в итоге закончился легким рукоприкладством, начался после того, как парламентарий обвинил доктора политических наук в том, что тот якобы «работает» на Россию.

«Я утверждаю, что у вас в эфире сидит российский пропагандист, который работает за российские деньги. Сейчас он сидит напротив меня. Ни на один вопрос этого человека я отвечать не буду», — заявил депутат.

В ответ Александр Семченко сказал, что парламентарий не прав, назвав того «душевнобольным человеком», посоветовав обратиться к соответствующим специалистам.

Мосийчук, в свою очередь, поднялся с места, однако не для того, чтобы последовать совету политолога, а якобы для того, чтобы покинуть студию, где шла запись программы.

Ведущий ток-шоу, дабы шоу продолжалось, а не заканчивалось, попросил парламентария не уходить. Депутат Рады такую просьбу понял по-своему и после очередного спича политолога набросился на того с нецензурной бранью.

Когда оппонентов разняли, Мосийчук заявил, что хочет показать ведущему некие данные, добавив, что «эта информация, которые являются материалами следствия, еще нигде не обнародована».

После просмотра материалов в смартфоне депутата, ведущий попросил Семченко покинуть эфир. Тот согласился, но уходя еще что-то сказав в сторону Мосийчука. Депутат догнал его и ударил палкой по спине, сообщает «Газета.ru».