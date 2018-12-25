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Депутат Рады Мосийчук на записи ТВ-программы подрался с политологом Семченко

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Депутат Рады Мосийчук на записи ТВ-программы подрался с политологом Семченко

Киев, 25 декабря. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук на записи телевизионной программы подрался с политологом Александром Семченко.

Инцидент, который в итоге закончился легким рукоприкладством, начался после того, как парламентарий обвинил доктора политических наук в том, что тот якобы «работает» на Россию.

«Я утверждаю, что у вас в эфире сидит российский пропагандист, который работает за российские деньги. Сейчас он сидит напротив меня. Ни на один вопрос этого человека я отвечать не буду», — заявил депутат.

В ответ Александр Семченко сказал, что парламентарий не прав, назвав того «душевнобольным человеком», посоветовав обратиться к соответствующим специалистам.

Мосийчук, в свою очередь, поднялся с места, однако не для того, чтобы последовать совету политолога, а якобы для того, чтобы покинуть студию, где шла запись программы.

Ведущий ток-шоу, дабы шоу продолжалось, а не заканчивалось, попросил парламентария не уходить. Депутат Рады такую просьбу понял по-своему и после очередного спича политолога набросился на того с нецензурной бранью.

Депутат Рады Мосийчук на записи ТВ-программы подрался с политологом Семченко

Когда оппонентов разняли, Мосийчук заявил, что хочет показать ведущему некие данные, добавив, что «эта информация, которые являются материалами следствия, еще нигде не обнародована».

Депутат Рады Мосийчук на записи ТВ-программы подрался с политологом Семченко

После просмотра материалов в смартфоне депутата, ведущий попросил Семченко покинуть эфир. Тот согласился, но уходя еще что-то сказав в сторону Мосийчука. Депутат догнал его и ударил палкой по спине, сообщает «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
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