Шеф-повара посоветовали, чем заменить оливье на новогоднем столе
Москва, 25 декабря. Накануне Нового года шеф-повара посоветовали, чем заменить оливье на праздничном столе.
К примеру, шеф-повар Роман Орлов в качестве замены традиционного салата «селедка под шубой» рекомендует поставить на новогодний стол стерлядь горячего копчения с печеной свеклой.
«На горячее подойдут утиные ножки конфи с томленой красной капустой и мандаринами или же плечо барашка, приготовленное при низкой температуре в духовке с картофелем и розмарином», — цитирует Орлова РИА Новости.
Как считает еще один шеф-повар Александр Журкин, альтернативой салату «оливье» может стать салат из любой копченой рыбы, нарезанной кубиками моркови, сладкого болгарского перца и бланшированной брокколи.
«Селедку можно оставить без шубы в этот раз, замариновав, к примеру, в гранатовых зернах с луком, а компанию ей составит запеченная, подвяленная свекла», — в свою очередь советует шеф-повар скандинавской кухни Станислав Песоцкий.
Впрочем, практически все специалисты сходятся во мнении, что главное — провести новогодние праздники не за чередой застолий, а за теми занятиями, на которые раньше не хватало времени, пишет «Газета.ru».
Напомним, что ранее специалисты рассказали, почему во время праздничных возлияний, в том числе – новогодних, стоит отказаться от смешивания энергетических напитков с алкогольными.