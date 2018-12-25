Шеф-повара посоветовали, чем заменить оливье на новогоднем столе

Москва, 25 декабря. Накануне Нового года шеф-повара посоветовали, чем заменить оливье на праздничном столе.

К примеру, шеф-повар Роман Орлов в качестве замены традиционного салата «селедка под шубой» рекомендует поставить на новогодний стол стерлядь горячего копчения с печеной свеклой.

«На горячее подойдут утиные ножки конфи с томленой красной капустой и мандаринами или же плечо барашка, приготовленное при низкой температуре в духовке с картофелем и розмарином», — цитирует Орлова РИА Новости.

Как считает еще один шеф-повар Александр Журкин, альтернативой салату «оливье» может стать салат из любой копченой рыбы, нарезанной кубиками моркови, сладкого болгарского перца и бланшированной брокколи.

«Селедку можно оставить без шубы в этот раз, замариновав, к примеру, в гранатовых зернах с луком, а компанию ей составит запеченная, подвяленная свекла», — в свою очередь советует шеф-повар скандинавской кухни Станислав Песоцкий.

Впрочем, практически все специалисты сходятся во мнении, что главное — провести новогодние праздники не за чередой застолий, а за теми занятиями, на которые раньше не хватало времени, пишет «Газета.ru».

Напомним, что ранее специалисты рассказали, почему во время праздничных возлияний, в том числе – новогодних, стоит отказаться от смешивания энергетических напитков с алкогольными.