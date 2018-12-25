Стало известно, когда завершатся испытания ракеты-носителя «Союза-2.1в»

Москва, 25 декабря. Испытания ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» завершатся в 2019 году.

«Пятый и заключительный пуск «Союза-2.1в» в рамках летных испытаний намечается в 2019 году», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, ранее заключительный пуск планировали провести в 2019 году.

Напомним, что всего с 2013 года было выполнено четыре пуска «Союза-2.1в». Один из пусков завершился неудачно — спутник не отделился от разгонного блока и сошел с орбиты.