Набиуллина рассказала об упорной работе ЦБ по снижению инфляции

Москва, 25 декабря. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор должен сделать выгодным хранение сбережений в национальной валюте.

«И мы делаем все для того, чтобы люди выбирали рубль для сбережений. Поэтому с таким упорством работаем над тем, чтобы была низкая инфляция, чтобы сбережения не обесценивались, чтобы заработная плата не съедалась инфляцией. Если этого добьемся, люди будут хранить деньги в рублях», — сообщила Набиуллина в интервью газете «Комсомольская правда».

Председатель ЦБ подчеркнула, что бюджетное правило хорошо отражается на реальном курсе национальной валюты и «стабилизирует» его. По ее словам, с помощью плавающего курса и бюджетного правила регулятору удалось добиться отсутствия больших колебаний в этой сфере.

Ранее телеканал «360» сообщил, что заместитель генерального директора инвестиционной компании «Церих» Андрей Верников сделал прогноз курса национальной валюты на новогодние каникулы. По его мнению, рубль, скорее всего, будет стабилен.