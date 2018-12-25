Эксперты рассказали, почему нельзя смешивать энергетики с алкоголем

Москва, 25 декабря. Специалисты рассказали, почему во время праздничных возлияний стоит отказаться от смешивания энергетических напитков с алкогольными.

По словам доктора медицинских наук Юрия Сиволапа, опасность таких «коктейлей» заключается в том, что энергетики и спиртное совершенно по-разному действуют на организм.

Как пояснил профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ им. Сеченова, энергетики маскируют проявление алкогольного опьянения, и пьющий попросту не замечает, как на него находит сильное опьянение.

«Никуда не девается токсический эффект алкоголя, то есть — отравляющие его действия. Поэтому, когда энергетические напитки маскируют действие алкоголя, человек перебирает с дозой спиртного», — цитирует специалиста ТАСС.

Кроме того, в состоянии опьянения у человека ослабляется контроль также над так называемым «пищевым» поведением — кофеин провоцирует голод, в результате происходит переедание, сообщает «Газета.ru».