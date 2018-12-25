Нейтральная позиция по России: эксперт рассказал, чего ждать от возможного главы Пентагона

Москва, 25 декабря. Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал решение президента США Дональда Трампа назначить и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана.

По словам Рара, Трамп выбрал заместителя Джеймса Мэттиса поскольку найти замену в кратчайшие сроки было очень сложно. Эксперт подчеркнул, что Шанахан в первую очередь бизнесмен, который будет больше заниматься техническими и технологическими вопросами.

«Насколько бизнесмен, который в таком ключе похож на Трампа, может руководить Пентагоном, покажет время», — заявил Рар в беседе с телеканалом «360».

Политолог считает, что несмотря на «гражданский» опыт у Шанахана есть все шансы получить эту должность. Он напомнил, что в США был пример «гражданского» министра обороны. Так, при Бараке Обаме эту должность занимал Эштон Картер, который не служил в армии.

Также Рар считает, что возможный глава Пентагона придерживается нейтральной позиции по отношении к России.