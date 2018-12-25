Военным в России разрешат отказываться от переезда из-за болезни родных — СМИ

Москва, 25 декабря. Военнослужащим ВС РФ министерство обороны разрешит отказываться от переезда в другой регион из-за болезни родных.

Соответствующие поправки в Положение о военно-врачебной экспертизе разработаны в отечественном военном ведомстве, согласно которым командиры частей и руководители учреждений займутся организаций освидетельствования членов семей военнослужащих.

Как сообщают «Известия», если в процессе исследования выяснится, что проблема со здоровьем выявлена, когда семья уже живет, например, в Арктике или в жарком регионе, это даст основания для перевода в места с более мягким климатом.

В документе выделены противопоказания для переезда на Крайний Север, в некоторые районы Тувы, Бурятии и Забайкалья, а также на базы в Таджикистане и Казахстане и ряд иностранных государств, информирует «Ридус».