Запрет «Победы» на бесплатный провоз вещей помимо ручной клади признан незаконным

Москва, 25 декабря. Мосгорсуд признал запрет авиакомпании «Победа» бесплатно провозить в салоне самолета личные вещи пассажиров помимо разрешенной ручной клади незаконным. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сенатор отметил, что соответствующее решение на апелляционную жалобу ООО «Авиакомпания «Победа» опубликовано 24 декабря на сайте Московского городского суда. Само решение было принято 4 декабря.

«Московский городской суд признал незаконными действия ООО "Авиакомпания "Победа" по установлению габаритов и по запрету провозить пассажиру в салоне воздушного судна свыше установленных авиакомпанией габаритов в отношении большинства предметов из пункта 135 Федеральных авиационных правил-82», — цитирует Клишаса РИА Новости.

Упомянутый сенатором пункт Федеральных авиационных правил включает перечень предметов, которые можно бесплатно перевозить пассажирам самолета сверх установленной авиаперевозчиком нормы.

В ноябре прошлого года вступили в силу правила провоза ручной клади в самолете. Авиакомпания не имеет права устанавливать норму менее пяти килограммов. Кроме ручной клади пассажир имеет право взять на борт самолета дамскую сумку, мужской портфель, рюкзак, портплед, детскую люльку, букет цветов, костыли, верхнюю одежду и роллаторы.