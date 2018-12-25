Водитель сбил толпу людей на перекрестке в Ливерпуле

Ливерпуль, 25 декабря. Водитель сбил толпу людей на перекрестке возле одного из ночных клубов британского Ливерпуля.

Происшествие произошло накануне вечером – в канун католического Рождества. Все пострадавшие во время инцидента – участники одной из предпраздничных вечеринок, которые возвращались домой.

Под колеса автомобиля белого света попали пять пешеходов, двое из них получили серьезные травмы и были госпитализированы, 19-летний парень, который управлял авто, уже задержан, сообщает «Ридус».